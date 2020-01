Rozhovor s Rastislavom Pavlíkom, ktorý je prvý slovenský poslanec v Hainburgu a aktuálny kandidát na poslanca

Slovenský komorný orchester

Ewald Danel umelecký vedúci

Roman Patkoló kontrabas

Miriam Rodriguez Brüllová gitara

Wolfgang Amadeus Mozart

Ladislav Kupkovič

Leo Brouwer

Angheluș Dinicu / Roman Patkoló

Sylvie Bodorová Serenáda č. 13 G dur Malá nočná hudba KV 525

Cantica slovaca

Tres danzas concertantes pre gitaru a sláčikový orchester

Balcony nightingale pre kontrabas a sláčikový orchester (upr. Jarkko Riihimäki)

Bruromano, dvojkoncert pre gitaru, kontrabas a orchester (premiéra)

Pôvabná serenáda Malá nočná hudba Wolfganga Amadea Mozarta je jedným zo symbolov hudobných dejín a už dávno vstúpila do siene akéhosi klasického populáru. Slovenský autor Ladislav Kupkovič sa po rokoch extravagantnej rebélie v zrelom veku pokorne priklonil ku klasickým vzorom, čím si síce podráždil avantgardistov, získal si však srdcia poslucháčov. Cestu k ľuďom si hľadal aj Kubánec Leo Brouwer – gitarista a skladateľ, legenda gitarovej hudby; zo zrejmých dôvodov vsadil na ohnivý kubánsky etnický zdroj. Prvky typické pre rómsku kultúru využíval so svojich dielach rumunský skladateľ 19. storočia Angheluș Dinicu. Bol dedom slávneho huslistu cigánskeho pôvodu Grigorașa Dinicu, o ktorom sa Jascha Heifetz vyjadril, že väčšieho virtuóza nikdy nestretol. Sylvie Bodorová má k etnickej hudbe takisto veľmi pozitívny vzťah. Primárne inšpirácie dokáže pohotovo implantovať do rafinovaných štruktúr. Kontrabasista Roman Patkoló patrí k slovenskej hudobnej špičke. Už od mladého veku zbiera medzinárodné úspechy. V roku 2001 získal v Berlíne Európsku cenu kultúry v kategórii sólista. Slovenská gitaristka Miriam Rodriguez Brüllová koncertovala v prestížnych sálach ako berlínsky Konzerthaus alebo pražské Rudolfinum. Spolupracovala s poprednými osobnosťami „sveta gitary“ ako napr. C. Cotsiolis či P. Steidl.

